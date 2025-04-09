Боротьба за метали триває: ЄС затвердив нові мита на американські товари

Більшість із 27 країн-членів ЄС уже проголосували за введення мит. Деякі з цих тарифів почнуть діяти у середині квітня.

Чому ЄС вводить мита

ЦІ тарифи будуть націлені на політично чутливі американські штати. Мита, зокрема, стосуватимуться таких продуктів, як соєві боби, мотоцикли, алмази, сільськогосподарська продукція, птиця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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ЄС вводить контрзаходи проти США на загальну суму 21 мільярд євро. Це відповідь на тарифи Трампа на сталь та алюміній

Зверніть увагу! Тарифи ЄС частково наберуть чинності 15 квітня. Інший список мають затвердити в середині травня. А третій взагалі почне діяти аж 1 грудня.

Єврокомісія, своєю чергою, зробила заяву, що вказані контрзаходи можуть бути призупинені. Однак, це відбудеться лише у випадку "якщо США погодяться на справедливий і збалансований результат переговорів".

Проте дії Трампа вказують на те, що він не готовий поступатися у питанні тарифів. Раніше президент США уже повідомляв про введення додаткових мит на пиломатеріали, напівпровідникові мікросхеми та фармацевтичну продукцію.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Вони придумують правила та норми, створені лише з однієї причини: ви не можете продавати свій продукт у цих країнах. І ми не дозволимо цьому статися.

Зараз саме ЄС є найбільшим торгівельним партнером США. Попри це, Трамп неодноразово звинувачував Європу у несправедливості.

Зауважте! Всі нові мита Трампа охоплюють товари ЄС на суму приблизно 380 мільярдів євро.

Варто зауважити, що ЄС почав боротьбу з американськими тарифами ще в далекому 2018 році, коли був перший термін президентства Трампа.

Тоді США вдарили митами майже на 7 мільярдів доларів експорту європейської сталі та алюмінію, посилаючись на занепокоєння національною безпекою. У той час офіційні особи в Брюсселі висміювали думку про те, що ЄС становить таку загрозу,

– йдеться у повідомленні Bloomberg.

В той період Трамп утвердив такі тарифи:

сталева продукція – 25%;

алюміній – 10%.

Ситуація вирішилась у 2021 році. Тоді обидві сторони примирились. США частково скасували введені заходи та впровадили набір тарифних квот. Своєю чергою ЄС заморозив затверджені обмеження.