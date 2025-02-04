Як Єврокомісія відреагувала на заяви Трампа про введення мит на товари з ЄС

Трамп погрожує ввести додаткові мита на товари з ЄС. Євросоюз готується до відповіді, якщо новий президент США таки затвердить ці тарифи.

Яку відповідь Трампу готує ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС визнає наявність потенційних викликів у стосунках зі США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

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Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської Комісії Європейський Союз готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами. Але ми також визнаємо потенційні виклики у відносинах зі США. І ми готові до цього. У разі несправедливих чи свавільних нападів Європейський Союз дасть рішучу відповідь

Фон дер Ляєн також уточнила, що високі тарифи, які Трамп впровадив проти Канади та Мексики, матимуть негативні наслідки, зокрема вони:

створюють непотрібні економічні потрясіння;

стимулюють зростання інфляції.

Зверніть увагу! За словами президентки Єврокомісії, ЄС має зосередитися на збільшенні своєї конкурентоспроможності.