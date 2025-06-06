Впали з рекордного рівня: чому міжнародні резерви України скоротилися на 2 мільярди доларів

У травні міжнародні резерви зменшилися на 4,6%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни.

Як скоротилися міжнародні резерви

Міжнародні резерви впали на 2 мільярди доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 44 535,5 мільйони доларів. У травні вони зменшилися на 4,6%.

Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Чому скоротилися міжнародні резерви

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників:

Операції Національного банку на валютному ринку

НБУ продав на валютному ринку 2 962,4 мільйони доларів та викупив до резервів 1,3 мільйони доларів. Отже, чистий продаж валюти НБУ у травні становив 2 961, 1 мільйони доларів.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1 357,1 мільйони доларів. З цієї суми:

1 129,5 мільйони доларів США – від ЄС; 227,6 мільйони доларів США – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплатили 310,1 мільйонів доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296,3 мільйонів доларів.

Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 55,8 мільйонів доларів. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.