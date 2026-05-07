Міжнародні резерви скоротилися втретє поспіль: що буде з валютним ринком

Міжнародні резерви України у квітні знову зменшилися. За місяць вони скоротилися на 7,3% і станом на 1 травня, за попередніми даними, становили 48,2 мільярда доларів.

Чому зменшилися міжнародні резерви?

Чим зумовлена така динаміка міжнародних резервів України, розповіли у Національному банку.

За даними регулятора, скорочення резервів відбулося через валютні інтервенції НБУ та боргові виплати держави в іноземній валюті.

Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та від міжнародних партнерів, – пояснили у банку.

Зокрема, Україна отримала на валютні рахунки уряду у квітні 377,9 мільйона доларів:

339,4 мільйона доларів – від розміщення валютних ОВДП;

38,5 мільйона доларів – через рахунки Світового банку.

Також надійшов кредит у 1010,0 мільйона доларів за угодою між Україною та Великобританією в межах програми підтримки ERA. Однак ці кошти до міжнародних резервів не зарахували, оскільки вони мають цільове призначення.

Разом з тим Україна виплатила у квітні 716,6 мільйона доларів в іноземній валюті за обслуговування та погашення державного боргу – перед Світовим банком, Євросоюзом та іншими кредиторами, а також валютних облігацій.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 255,3 мільйона доларів.

Як це вплине на валютний ринок?

Слід зауважити, що валютні резерви України "тануть" вже третій місяць поспіль. Вперше за сім місяців вони зменшилися у лютому 2026 року.

Тоді резерви скоротилися одразу на 5% і на 1 березня становили 54,8 мільярда доларів.

НБУ пояснював зменшення запасів аналогічно – борговими зобов'язаннями та валютними інтервенціями.

Вдруге резерви знову просіли у березні. Скорочення сягнуло 5%, а обсяг на 1 квітня склав 52 мільярди доларів.

Однак Нацбанк запевняє, що, попри зменшення, міжнародних резервів достатньо для збереження стійкості валютного ринку.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту,

– додали в НБУ.

Водночас директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що Нацбанк у травні, вочевидь, продовжить валютні інтервенції на ринку.

За оцінками експерта, вони можуть сягати близько 800 мільйонів доларів на тиждень. Проте такий високий рівень у нинішніх складних умовах вважають "прийнятним обсягом".

Важливо! Режим "керованої гнучкості" Нацбанку дозволяє балансувати ситуацію на валютному ринку та стримувати стрибки курсу, унеможливлюючи неконтрольовані показники.

Від чого ще залежатиме ситуація на валютному ринку?

За словами Лєсового, ситуація на валютному ринку у травні значною мірою залежатиме від надходження перших траншів європейського кредиту для України обсягом 90 мільярдів євро. Міжнародна фінансова підтримка допомагає державі покривати частину бюджетних потреб та підтримувати економічну стабільність в умовах війни.

Додатковим фактором залишаються світові ціни на нафту, які залежать від розвитку подій на Близькому Сході. Саме коливання нафтового ринку можуть впливати на співвідношення євро та долара, а це, своєю чергою, відображається і на курсі євро в Україні.

Також тиск на валютний ринок продовжує чинити повномасштабна війна Росії проти України. Насамперед ідеться про удари по енергетичній та транспортній інфраструктурі, які ускладнюють роботу бізнесу та створюють додаткові ризики для економіки.

Експерт прогнозує, що у травні курс долара може коливатися в межах 43,50 – 44,50 гривні, а євро – 49,50 – 52,50 гривні.