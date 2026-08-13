Реєстр збитків відкриває нові категорії: як подати заявку у Дії
У Дії додали дві нові категорії заяв до міжнародного Реєстру збитків. Подати заяви можуть органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також державні установи та організації, які понесли витрати.
Що відомо про реєстр збитків
Йдеться про категорії B4 "Державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення" та B5 "Розмінування й очищення від нерозірваних боєприпасів", про що повідомили у Дії.
Категорія B4 – це державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення.
Категорія охоплює гуманітарні витрати на підтримку населення, яке постраждало через повномасштабну війну:
- витрати на евакуацію фізичних осіб;
- тимчасове житло та місця колективного поселення;
- екстрену медичну допомогу;
- реабілітаційні програми;
- інші витрати, пов'язані з пом'якшенням наслідків агресії.
Категорія B5 – це розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів
Категорія містить у собі такі витрати:
- діяльність з розмінування;
- наймання операторів протимінної діяльності;
- обстеження та картування територій;
- знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів;
- навчання персоналу технікам розмінування та заходам безпеки;
- інформування й навчання громадськості про мінну небезпеку.
Заяви можуть подаватися лише щодо витрат, профінансованих з Державного бюджету України або бюджетів регіональних та місцевих органів влади.
- Заяви фізичних осіб про витрати, які пов’язані з допомогою людям, які безпосередньо постраждали від мін і нерозірваних боєприпасів, подаються в категорії B4.
- Юридичні особи подають заяви про свої витрати на розмінування та гуманітарну допомогу в інших відповідних категоріях. Їх відкриють найближчим часом.
Подати заяву можна авторизувавшись у Дії за допомогою електронного підпису. Наступний крок – заповнити заяву та додати документи. Далі слід підписати заяву електронним підписом та надіслати її до міжнародного Реєстру збитків.
Нагадаємо, що Міжнародний Реєстр збитків – це міжнародний механізм компенсацій за збитки та втрати внаслідок військової агресії Росії проти України з 24 лютого 2022 року. Сам реєстр поділяється на різні категорії.
Подати заявку у Реєстрі збитків можуть звичайні громадяни та бізнес, а також органи державної влади й місцевого самоврядування. Водночас подання заяви не означає остаточне та автоматичне отримання коштів.