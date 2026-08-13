Что известно о реестре ущерба

Речь идет о категориях B4 "Государственные гуманитарные расходы на поддержку пострадавшего населения" и B5 "Разминирование и очистка от неразорвавшихся боеприпасов", что сообщили в "Дії".

Категория B4 – это государственные гуманитарные расходы на поддержку пострадавшего населения.

Категория охватывает гуманитарные расходы на поддержку населения, пострадавшего в результате полномасштабной войны:

расходы на эвакуацию физических лиц;

временное жилье и места коллективного размещения;

экстренную медицинскую помощь;

реабилитационные программы;

прочие расходы, связанные с смягчением последствий агрессии.

Категория B5 – это разминирование и очистка от неразорвавшихся боеприпасов

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Категория включает в себя следующие расходы:

деятельность по разминированию;

наем операторов противоминной деятельности;

обследование и картографирование территорий;

обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов;

обучение персонала методам разминирования и мерам безопасности;

информирование и обучение населения о минной опасности.

Заявления могут подаваться только в отношении расходов, профинансированных из Государственного бюджета Украины или бюджетов региональных и местных органов власти.

Заявления физических лиц о расходах, связанных с оказанием помощи людям, непосредственно пострадавшим от мин и неразорвавшихся боеприпасов, подаются в категории B4.

Юридические лица подают заявки о своих расходах на разминирование и гуманитарную помощь в других соответствующих категориях. Они будут открыты в ближайшее время.

Подать заявление можно, авторизовавшись в приложении "Дія" с помощью электронной подписи. Следующий шаг – заполнить заявление и приложить документы. Затем необходимо подписать заявление электронной подписью и отправить его в Международный реестр убытков.

Напомним, что Международный реестр убытков – это международный механизм компенсации убытков и потерь в результате военной агрессии России против Украины с 24 февраля 2022 года. Сам реестр подразделяется на различные категории.

Подать заявку в Реестр убытков могут обычные граждане и бизнес, а также органы государственной власти и местного самоуправления. В то же время подача заявки не означает окончательного и автоматического получения средств.