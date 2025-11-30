На фронті вже з грудня: чому людям з інвалідністю загрожує мобілізація
- З 1 грудня на частину українців з інвалідністю поширюються нові правила мобілізації, які вимагають офіційного оформлення відстрочки.
- Оформлення відстрочки проходить через ЦНАП, а інформація з’являється у додатку "Резерв+", залежно від тяжкості захворювання відстрочка може бути постійною або потребувати повторних оглядів.
З 1 грудня на частину українців з інвалідністю можуть поширитися нові правила, які стосуються їхнього правового статусу та обов’язків. Хто саме потрапляє під ці зміни та чи варто цим особам йти до військкомату, читайте далі.
Чи дійсно можуть мобілізувати людину з інвалідністю у грудні?
Хоча закон захищає людей з інвалідністю від призову, важливо мати офіційно оформлену відстрочку, пише 24 Канал із посиланням на статтю 23 Закону України №3543.
Тобто, особи з будь-якою групою інвалідності не можуть бути мобілізовані, навіть у воєнний час. Водночас якщо людина не оформила відстрочку або її стан дозволяє служити, вона може опинитися під призовом.
Важливо! Добровільно особа з інвалідністю завжди має право укласти контракт та мобілізуватись до ЗСУ.
Як правильно оформити відстрочку людині з інвалідністю?
У "Дії" наголосили: оформлення відстрочки тепер проходить через ЦНАП: співробітники передають усі документи до ТЦК, а подальші рішення приймаються без особистої участі громадянина.
Зверніть увагу! Після підтвердження статусу інформація з’являється у додатку "Резерв+".
Тривалість відстрочки залежить від тяжкості захворювання: деякі громадяни залишаються непризовними на все життя, інші проходять повторні огляди. Якщо стан здоров’я покращується, право на відстрочку може бути скасоване.
Що ще варто знати про мобілізацію в Україні?
Чоловіки старші 50 років підлягають мобілізації, проте здебільшого вони служать у тилових або допоміжних підрозділах, якщо стан здоров’я дозволяє або якщо вони володіють необхідною професійною кваліфікацією.
Водночас від призову звільняються чоловіки, визнані непридатними за станом здоров’я, особи з інвалідністю, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей або ті, хто доглядає за близькими з інвалідністю.