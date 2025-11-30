На фронті вже з грудня: чому людям з інвалідністю загрожує мобілізація

З 1 грудня на частину українців з інвалідністю можуть поширитися нові правила, які стосуються їхнього правового статусу та обов’язків. Хто саме потрапляє під ці зміни та чи варто цим особам йти до військкомату, читайте далі.

Чи дійсно можуть мобілізувати людину з інвалідністю у грудні?

Хоча закон захищає людей з інвалідністю від призову, важливо мати офіційно оформлену відстрочку, пише 24 Канал із посиланням на статтю 23 Закону України №3543.

Тобто, особи з будь-якою групою інвалідності не можуть бути мобілізовані, навіть у воєнний час. Водночас якщо людина не оформила відстрочку або її стан дозволяє служити, вона може опинитися під призовом.

Важливо! Добровільно особа з інвалідністю завжди має право укласти контракт та мобілізуватись до ЗСУ.

Як правильно оформити відстрочку людині з інвалідністю?

У "Дії" наголосили: оформлення відстрочки тепер проходить через ЦНАП: співробітники передають усі документи до ТЦК, а подальші рішення приймаються без особистої участі громадянина.

Зверніть увагу! Після підтвердження статусу інформація з’являється у додатку "Резерв+".

Тривалість відстрочки залежить від тяжкості захворювання: деякі громадяни залишаються непризовними на все життя, інші проходять повторні огляди. Якщо стан здоров’я покращується, право на відстрочку може бути скасоване.

