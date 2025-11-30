На фронте уже с декабря: почему людям с инвалидностью грозит мобилизация
- С 1 декабря на часть украинцев с инвалидностью распространяются новые правила мобилизации, которые требуют официального оформления отсрочки.
- Оформление отсрочки проходит через ЦНАП, а информация появляется в приложении "Резерв+", в зависимости от тяжести заболевания отсрочка может быть постоянной или требовать повторных осмотров.
С 1 декабря на часть украинцев с инвалидностью могут распространиться новые правила, касающиеся их правового статуса и обязанностей. Кто именно попадает под эти изменения и стоит ли этим лицам идти в военкомат, читайте дальше.
Действительно ли могут мобилизовать человека с инвалидностью в декабре?
Хотя закон защищает людей с инвалидностью от призыва, важно иметь официально оформленную отсрочку, пишет 24 Канал со ссылкой на статью 23 Закона Украины №3543.
То есть, лица с любой группой инвалидности не могут быть мобилизованы, даже в военное время. В то же время если человек не оформил отсрочку или его состояние позволяет служить, он может оказаться под призывом.
Важно! Добровольно лицо с инвалидностью всегда имеет право заключить контракт и мобилизоваться в ВСУ.
Как правильно оформить отсрочку человеку с инвалидностью?
У "Дії" отметили: оформление отсрочки теперь проходит через ЦНАП: сотрудники передают все документы в ТЦК, а дальнейшие решения принимаются без личного участия гражданина.
Обратите внимание! После подтверждения статуса информация появляется в приложении "Резерв+".
Продолжительность отсрочки зависит от тяжести заболевания: некоторые граждане остаются непризывными на всю жизнь, другие проходят повторные осмотры. Если состояние здоровья улучшается, право на отсрочку может быть отменено.
Что еще стоит знать о мобилизации в Украине?
Мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации, однако в основном они служат в тыловых или вспомогательных подразделениях, если состояние здоровья позволяет или если они обладают необходимой профессиональной квалификацией.
В то же время от призыва освобождаются мужчины, признаны непригодными по состоянию здоровья, лица с инвалидностью, родители трех и более несовершеннолетних детей или те, кто ухаживает за близкими с инвалидностью.