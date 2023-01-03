Російським боржникам банки вручатимуть повістки
3 січня 2023, 13:00Читать новость на русском
Путін видав указ, згідно з яким російські банки повинні викликати клієнтів із простроченими боргами та вручити їм повістки. Єдиною умовою для цього є прострочений кредит та чоловіча стать боржника.
Що робитимуть, якщо "призовник" відмовиться
Якщо чоловік відмовиться підписати контракт та отримати повістку, працівники банку зобов'язані записати відмову на відеокамеру та викликати поліцію.
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У листі до центробанку Росії йдеться, що такі заходи необхідні для "підвищення ліквідності російського банківського сектора".
Лист зобов'язує російські банки:
- сповістити боржників про те, що накладання штрафів припиниться у разі, якщо вони прийдуть до банку з документами;
- боржникам чоловічої статі надати контракт на військову службу та повістку;
- у разі відмови боржника від підписання контракту або повістки, працівники банку повинні викликати поліцію для його затримання.
- коли мобілізований знаходитиметься в армії, припинити нарахування штрафів.
Нагадаємо, 3 січня ЗСУ скоротили російську армію ще на 750 росіян. З початку цинічної війни Росія втратила уже близько 108 190 солдат.