Що робитимуть, якщо "призовник" відмовиться

Якщо чоловік відмовиться підписати контракт та отримати повістку, працівники банку зобов'язані записати відмову на відеокамеру та викликати поліцію.

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У листі до центробанку Росії йдеться, що такі заходи необхідні для "підвищення ліквідності російського банківського сектора".

Лист зобов'язує російські банки:

сповістити боржників про те, що накладання штрафів припиниться у разі, якщо вони прийдуть до банку з документами;

боржникам чоловічої статі надати контракт на військову службу та повістку;

у разі відмови боржника від підписання контракту або повістки, працівники банку повинні викликати поліцію для його затримання.

коли мобілізований знаходитиметься в армії, припинити нарахування штрафів.

Нагадаємо, 3 січня ЗСУ скоротили російську армію ще на 750 росіян. З початку цинічної війни Росія втратила уже близько 108 190 солдат.