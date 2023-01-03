Что будут делать, если "призывник" откажется
Если мужчина откажется подписать контракт и получить повестку, работники банка обязаны записать отказ на видеокамеру и вызвать полицию.
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В письме в центробанк России говорится, что подобные меры необходимы для "повышения ликвидности российского банковского сектора".
Письмо обязывает российские банки:
- известить должников о том, что наложение штрафов прекратится в случае, если они придут в банк с документами;
- должникам мужского пола предоставить контракт на военную службу и повестку;
- в случае отказа должника от подписания контракта или повестки работники банка должны вызвать полицию для его задержания.
- когда мобилизованный будет находиться в армии, прекратить начисление штрафов.
Напомним, 3 января ВСУ сократили русскую армию еще на 750 россиян. С начала циничной войны Россия потеряла уже около 108190 солдат.