Головну лазівку закривають: в Україні скоротять кількість заброньованих

В Україні може зменшитися кількість заброньованих працівників критичних підприємств. Це пов'язане з новими вимогами до системи бронювання, які ухвалив уряд.

Яку лазівку закриває уряд?

Про це розповіла народна депутатка та голова Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань захисту прав інвесторів та робочої групи з питань інвестицій в ОПК Галина Янченко у коментарі "Телеграфу".

За її словами, нова постанова Кабміну прибере ключову лазівку для бронювання працівників у критичних компаніях, яка зараз використовується.

Зараз ведеться робота над постановою, яка, на думку Міністерства економіки, має деякі лазівки по бронюванню закрити. Зокрема, ключовим питанням є облік одних і тих самих людей на різних підприємствах по кілька разів,

– зазначила Янченко.

Йдеться про людей, які працюють на суміжних посадах в підприємствах. Компанії наразі зараховують їх до тієї половини, що не має бронювання.

Однак за новими правилами бронь, ймовірно, можуть втратити ті, хто отримує її за суміжним місцем роботи, а не основним.

Як роз'яснили в Мінекономіки, працівники, які вже мають бронь відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також працівники-сумісники будуть враховуватися у квоту лише за одним з місць роботи.

Тобто сумісництво штучно не створюватиме додаткове місце у квоті з бронювання для іншого роботодавця. Це має запобігти штучному збільшенню кількості працівників, яких підприємство може забронювати, та зробити квоту бронювання більш прив’язаною до реальної потреби бізнесу у збереженні ключових фахівців,

– додали у міністерстві.

Важливо! За даними Мінекономіки, на сьогодні критичні підприємства в Україні забронювали близько 1,3 мільйона працівників. Це приблизно 12% від усіх людей, що офіційно працюють в Україні.

Нагадаємо, минулого тижня уряд затвердив оновлені правила бронювання працівників для критично важливих підприємств. Однією з ключових змін стало підвищення зарплатного критерію для компаній, які хочуть зберегти можливість бронювати співробітників.

Тепер підприємство повинне забезпечити середню заробітну плату не нижче трьох мінімальних. Станом на зараз це 25 941 гривню. Водночас для бізнесу, який працює у прифронтових областях, вирішили залишити попередні умови. Для таких регіонів і надалі діятиме поріг на рівні 2,5 мінімальної зарплати – 21 618 гривень.

Окремо уряд доручив центральним та місцевим органам влади протягом місяця оновити критерії визначення критично важливих підприємств. Після цього нові умови мають погодити з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Також упродовж найближчих трьох місяців планують перевірити всі компанії, які вже отримали статус критично важливих. На час цієї перевірки чинні бронювання працівників та сам статус підприємств залишатимуться в силі.