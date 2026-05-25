Про різницю між бронюванням та відстрочкою від мобілізації розповідає 24 Канал.

Різниця між бронюванням та відстрочкою

Варто зауважити, що бронювання є однією із підстав отримання відстрочки від мобілізації. Бронювання має тимчасовий характер, а термін його дії визначається окремими рішеннями Міноборони України. Водночас відстрочка може надаватись із різних причин, передбачених законом.

Бронювання передбачає надання військовозобов'язаному тимчасової відстрочки від призову на строк до 12 місяців і регулюється постановою Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року. Якщо ж підстави для бронювання залишаються – термін може продовжуватись.

Зауважимо, що бронювання можуть отримати працівники підприємств, установ та організацій, які:

визнані критично важливими для функціонування держави та підтримки обороноздатності України,

виконують мобілізаційні завдання або замовлення,

виробляють товари чи надають послуги для потреб ЗСУ чи інших військових формувань,

підтримують економіку та життєдіяльність населення в особливий період.

Тоді як відстрочка від мобілізації надається певним категоріям громадян за рішенням відповідних державних органів. Усі деталі щодо відстрочки наведено у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Документ передбачає надання відстрочки за такими підставами:

через бронювання,

за станом здоров'я,

за сімейними обставинами,

у зв'язку з професійною діяльністю,

у зв'язку з навчанням,

у зв'язку з набуттям наукового ступеня.

Аби отримати відстрочки через вищезазначені причини потрібно звернутись до територіального центру комплектування, написати відповідну заяву та надати документи, які підтверджують права на відстрочку.

У ТЦК нагадали, що нині 90% відстрочок для 22 категорій громадян продовжуються автоматично, оскільки система самостійно перевіряє дані через державні реєстри та оновлює інформацію в електронному військово-обліковому документі.

Влітку 2026 року в Україні зміняться правила бронювання військовозобов'язаних. Центральні органи влади та регіональні адміністрації мають переглянути критерії критично важливих підприємств. Після цього у липні – серпні компанії повинні будуть перепідтвердити свій статус.