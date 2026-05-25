Про різницю між бронюванням та відстрочкою від мобілізації розповідає 24 Канал.
Різниця між бронюванням та відстрочкою
Варто зауважити, що бронювання є однією із підстав отримання відстрочки від мобілізації. Бронювання має тимчасовий характер, а термін його дії визначається окремими рішеннями Міноборони України. Водночас відстрочка може надаватись із різних причин, передбачених законом.
Бронювання передбачає надання військовозобов'язаному тимчасової відстрочки від призову на строк до 12 місяців і регулюється постановою Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року. Якщо ж підстави для бронювання залишаються – термін може продовжуватись.
Зауважимо, що бронювання можуть отримати працівники підприємств, установ та організацій, які:
- визнані критично важливими для функціонування держави та підтримки обороноздатності України,
- виконують мобілізаційні завдання або замовлення,
- виробляють товари чи надають послуги для потреб ЗСУ чи інших військових формувань,
- підтримують економіку та життєдіяльність населення в особливий період.
Тоді як відстрочка від мобілізації надається певним категоріям громадян за рішенням відповідних державних органів. Усі деталі щодо відстрочки наведено у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".
Документ передбачає надання відстрочки за такими підставами:
- через бронювання,
- за станом здоров'я,
- за сімейними обставинами,
- у зв'язку з професійною діяльністю,
- у зв'язку з навчанням,
- у зв'язку з набуттям наукового ступеня.
Аби отримати відстрочки через вищезазначені причини потрібно звернутись до територіального центру комплектування, написати відповідну заяву та надати документи, які підтверджують права на відстрочку.
Останні новини про мобілізацію
У ТЦК нагадали, що нині 90% відстрочок для 22 категорій громадян продовжуються автоматично, оскільки система самостійно перевіряє дані через державні реєстри та оновлює інформацію в електронному військово-обліковому документі.
Влітку 2026 року в Україні зміняться правила бронювання військовозобов'язаних. Центральні органи влади та регіональні адміністрації мають переглянути критерії критично важливих підприємств. Після цього у липні – серпні компанії повинні будуть перепідтвердити свій статус.