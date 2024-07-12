Китайський юань захоплює Росію: що відбувається на Московській фінансовій біржі

Після початку повномасштабної війни в Україні, проти Росії було введено багато санкцій, зокрема з боку США. Через це Кремль почав поглиблювати відносини з Китаєм.

Що відбувається на Московській біржі

Як повідомляють російські ЗМІ, Московську біржу "захопив" юань. Саме китайська валюта стала ключовою у тамтешніх фінансових операціях.

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Відповідно до даних російського Центробанку, юань займає 99,6% від усього біржового валютного ринку. Ще 0,4% розподілилися між валютами країн, прихильних до Росії. Йдеться про казахський тенге та білоруський рубль.

Для порівняння, до початку повномасштабної російсько-української війни, частка юаня на Московській біржі не перевищувала 3,5% від усіх валютних угод. Цей показник почав різко зростати саме після введення санкцій.

частка турецької ліри значно скоротилась цьогоріч. Якщо ще у 2023 році обсяги торгів цієї валюти щомісячно сягали 50 мільярдів рублів, то у теперішній час це значення скоротилось у орієнтовно 100 разів.