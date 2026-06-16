Московський НПЗ палає: чи загрожує це паливною кризою в Росії

У Москві українська армія уразила один із найбільших нафтопереробних заводів, який забезпечує значну частину потреб російської столиці в бензині та дизелі. Чи знатне це спровокувати паливну кризу в регіоні – розповідаємо далі.

Яке значення має Московський НПЗ для столиці Росії?

Наслідки удару по Московському НПЗ наразі складно оцінити, однак у перспективі систематичні атаки можуть значно вплинути на забезпечення столичного регіону Росії нафтопродуктами. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.

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Зранку 16 червня телеграм-канал Exilenova+ оприлюднив фото й відео наслідків української атаки на НПЗ в районі Капотня.

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, вогневе ураження по Московському НПЗ завдали птахи 1-го Окремого центру безпілотних систем разом із СБУ, ГУР та іншими підрозділами Сил оборони України.

Експерт з енергетики Володимир Омельченко зазначає, що ступінь завданої заводу шкоди поки що точно не можна оцінити. Однак відомо, що він має вагоме значення в постачанні нафтопродуктів до Москви, оскільки це один із найбільших НПЗ в регіоні на рівні з Рязанським та Ярославським заводами.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова Думаю, що це тільки один із перших ударів потужних по цьому НПЗ. Були вже удари й по московському кільцевому нафтопродуктопроводу. І якщо вони продовжаться, це дійсно може серйозно вплинути на нафтопродуктозабезпечення Московського регіону. Але поки що я думаю, що це не буде абсолютно критичний вплив. Тобто потрібна системна робота впродовж тривалого часу.

На думку експерта, удари по російських НПЗ та вузлах нафтопродуктопроводів справляють не просто інформаційний ефект, а й створюють реальні системні проблеми для нафтопереробної галузі та логістики. Вони змушують Росію витрачати ресурси та військові сили на захист і відновлення тилової інфраструктури, що до цього вважалася недоторканною як "глибокий тил".

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнював, що під удар українських безпілотників потрапила технологічна установка первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6, а саме від неї залежить здатність заводу працювати.

Про ураження ключової для роботи заводу установки первинної переробки нафти повідомила також Служба безпеки України. Окрім НПЗ, уночі безпілотники СБУ відпрацювали по інфраструктурі нафтобази "Полтавская" у Краснодарському краї, тож там спалахнула пожежа.

Важливо! Московський нафтопереробний завод розташований у південно-східній частині столиці Росії на відстані понад 450 кілометрів від кордону з Україною. НПЗ у Капотні забезпечує близько 40% потреб Москви у бензині та 50% – у дизельному пальному.

За даними Генштабу ЗСУ, Московський НПЗ переробляє понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Зокрема, завод постачає авіапальне аеропортам Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський.

Попередні атаки на Московський НПЗ

Цьогоріч атака на Московський НПЗ відбулася 17 травня. Тоді внаслідок влучання дрона в районі прохідної заводу зазнали поранень 12 людей.

Ще один удар по Московському НПЗ відбувся 11 березня 2025 року. Тоді Сили оборони вразили виробничі потужності заводу.

Завод у районі Капотня в Москві горів і у 2024 році після атаки українських дронів, яка відбулася вночі 1 вересня. Тоді, за словами мера Москви Сергія Собяніна, уламки дронів впали на технічне приміщення заводу, спричинивши загоряння, для гасіння якого залучали два гелікоптери.