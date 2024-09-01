Мер Москви Собянін писав, що нібито там "уламки" дронів впали на технічне приміщення Московського НПЗ, спричинивши "локальне загоряння".

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Що відомо про атаку на НПЗ у Москві

Російські пропагандисти визнали з посиланням на оперативні служби, що пожежі на нафтопереробному заводі в районі Капотня надано максимальний номер складності.

Пожежа на Московському НПЗ: дивіться відео

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У місцевих телеграм-каналах написали, що до гасіння пожежі залучили два гелікоптери. На опублікованих відео помітно, як вони вже піднялись у повітря.

Проте російські пропагандисти з посиланням на джерела заявили, що вони буцімто не знадобилися і були відкликані через зниження рівня складності пожежі.

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У телеграм-каналах також написали, що, мовляв, на НПЗ у Капотні проведено три "пінні атаки".

"Наразі пожежники охолоджують конструкції та чекають, коли вигорять залишки газу", – заявила пропаганда.

Пожежа на російському НПЗ: дивіться відео

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Пожежа на російському НПЗ у Москві