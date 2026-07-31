До 460 тисяч гривень: військовим та поліцейським затвердили мотиваційні доплати

Військові Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, а також поліцейські поліції особливого призначення отримуватимуть додаткові мотиваційні виплати. Кошти нараховуватимуть пропорційно часу служби чи виконаних завдань.

Які доплати отримуватимуть військові

Накази про затвердження порядків виплат додаткових винагород військовослужбовцям підписав міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Доплати передбачені для нацгвардійців, прикордонників та поліцейських, які беруть участь у бойових діях на фронті. Вони зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць.

Під час нарахування виплат враховуватиметься складність і небезпека завдань, а також конкретні результати бойової роботи.

Пропорційно часу служби виплачуватимуть:

до 100 тисяч гривень на місяць – за безпосередню участь у бойових діях;

170 тисяч гривень на місяць – за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення;

70 тисяч гривень на місяць – за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту;

50 тисяч гривень на місяць – за службу на пунктах управління.

Водночас передбачені доплати за виконання завдань:

40 тисяч гривень на добу – за захоплення ворожих позицій;

20 тисяч гривень на добу – за повернення втрачених позицій;

100 тисяч гривень – за кожного полоненого окупанта;

15 тисяч гривень – за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.

Для інструкторів - військовослужбовців мотиваційні доплати складатимуть від 15 до 30 тисяч гривень на місяць.

До 10 тисяч гривень на місяць зможуть отримувати інші категорій військовослужбовців за проходження військової служби.

Наразі накази про мотиваційні доплати вже перебувають на державній реєстрації. Після цього документи будуть опубліковані та набудуть чинності.

Виплати нараховуватимуть за період з 1 червня 2026 року.

Нагадаємо, у рамках реформи у липні для військових оновили механізм нарахування зарплат. Базове грошове забезпечення зберігається, а додаткові виплати визначаються залежно від умов служби та участі у виконанні бойових завдань.