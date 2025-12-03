Українці у 2026 році отримають 2000 гривень на медичне обстеження: хто може скористатися

З 1 січня 2026 року в Україні стартує програма безоплатного медичного обстеження. Кожен учасник старше 40 років зможе пройти комплексний скринінг здоров’я та отримати для цього 2000 гривень безготівкової підтримки.

Про це пише 24 Канал. Пресслужба Міністерства охорони здоров’я у відповідь на запит УНІАН повідомила, що на фінансування програми скринінгів здоров’я передбачено суму в 10 мільярдів гривень.

Яку допомогу отримають українці за 40 років?

У пресслужбі повідомили, що кожна людина після досягнення 40 років отримає сповіщення в застосунку "Дія" рівно через 30 днів після дня народження. У повідомленні буде пропозиція пройти скринінг здоров’я.

Після того, як участь підтвердять, на спеціальну "Дія.Картку" автоматично нарахують 2000 грн, які можна використати лише для оплати скринінгу в медичних закладах, що включені до переліку Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Обстеження проходитиме в межах одного візиту – тривалістю 60-90 хвилин. Після завершення послуга оплачується "Дія.Карткою" прямо в медичному закладі,

У МОЗ наголошують, що пакет сформований на основі доказової медицини. До нього входять:

фізикальне обстеження – вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси;

опитування щодо способу життя та скринінг симптомів для виявлення ризиків відповідних захворювань;

лабораторні дослідження, зокрема ліпідограма, глікований гемоглобін, а також за показаннями – електроліти, креатинін сироватковий, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі;

оцінка ментального здоров’я – короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності;

консультація лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та формування персоналізованих рекомендацій.

У міністерстві зазначають, що саме після 40 років різко зростають ризики розвитку хронічних захворювань. Мета програми спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров'я.

Крім цього, під час скринінгу здоровʼя лікарі зможуть одразу призначати пацієнтам необхідні препарати. Пацієнти зможуть отримувати такі ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

