Украинцы в 2026 году получат 2000 гривен на медицинское обследование: кто может воспользоваться
- С 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского обследования для лиц старше 40 лет, на которую государство выделило 10 миллиардов гривен.
- Каждый участник после подтверждения участия получит 2000 грн на "Дія.Картку" для оплаты скрининга в медицинских учреждениях, входящих в перечень НСЗУ.
С 1 января 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского обследования. Каждый участник старше 40 лет сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить для этого 2000 гривен безналичной поддержки.
Об этом пишет 24 Канал. Пресс-служба Министерства здравоохранения в ответ на запрос УНИАН сообщила, что на финансирование программы скринингов здоровья предусмотрена сумма в 10 миллиардов гривен.
Какую помощь получат украинцы за 40 лет?
В пресс-службе сообщили, что каждый человек по достижении 40 лет получит оповещение в приложении "Дія" ровно через 30 дней после дня рождения. В сообщении будет предложение пройти скрининг здоровья.
После того, как участие подтвердят, на специальную "Дія.Картку" автоматически начислят 2000 грн, которые можно использовать только для оплаты скрининга в медицинских учреждениях, включенных в перечень Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Обследование будет проходить в пределах одного визита – продолжительностью 60-90 минут. После завершения услуга оплачивается "Дія.Карткой" прямо в медицинском учреждении,
– объясняют в издании.
В Минздраве отмечают, что пакет сформирован на основе доказательной медицины. В него входят:
- физикальное обследование – измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии, расчет индекса массы;
- опрос по образу жизни и скрининг симптомов для выявления рисков соответствующих заболеваний;
- лабораторные исследования, в частности липидограмма, гликированный гемоглобин, а также по показаниям – электролиты, креатинин сывороточный, расчетная скорость клубочковой фильтрации, соотношение альбумин мочи/креатинин мочи;
- оценка ментального здоровья – короткий опросник для определения уровня стресса и тревожности короткий опросник для определения уровня стресса и тревожности;
- консультация врача по оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и формирование персонализированных рекомендаций.
В министерстве отмечают, что именно после 40 лет резко возрастают риски развития хронических заболеваний. Цель программы направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья.
Кроме этого, во время скрининга здоровья врачи смогут сразу назначать пациентам необходимые препараты. Пациенты смогут получать такие лекарства бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.
Что известно о социальных выплатах в Украине?
