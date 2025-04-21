Чи можна податися на субсидію від імені військовослужбовця

ПФУ пояснив, чи можливо подати заявку на субсидію або іншу допомогу від імені військовослужбовця. Як це зробити та хто має право на таку допомогу, читайте далі.

Чи можна отримати пільгу на комуналку у травні

Дружина військовослужбовця – учасника бойових дій, який раніше не користувався пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, має право подати заяву на їх оформлення від його імені, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Як зазначили у відомстві, у разі, якщо учасник бойових дій не має змоги самостійно подати документи на субсидію через службу, стан здоров’я чи інвалідність, то це може зробити його родич. У тому числі й дружина.

Як отримати пільги на комуналку військовослужбовцю

Для оформлення пільги потрібно подати наступні документи:

заяву про внесення до Реєстру пільговиків;

заяву на отримання пільги;

копію посвідчення ветерана війни.

У заяві потрібно зазначити банківські реквізити військовослужбовця для перерахування суми пільги. Це дозволяє родині захисника скористатися передбаченими пільгами, навіть якщо сам військовий не має можливості особисто займатися їх оформленням.