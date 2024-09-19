Долар перед новим 2025 роком: чи може подешевшати валюта

На сьогодні є чимало факторів, які впливають на формування ситуації на валютному ринку. І з огляду на них падіння курсів наприкінці року доволі малоймовірне.

Які фактори формують курс

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що насамперед стратегія регулятора – режим керованої гнучкості передбачає вільне курсоутворення.

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Тож коливання курсів вгору чи вниз є цілком прийнятним, однак "крок" таких змін не є суттєвим і навряд чи коливання курсів на 10 – 20 копійок можна називати істотним зростанням чи здешевленням.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Важливим фактором є інфляція, прискорення якої стало об'єктивним наслідком зростання тарифів на електроенергію, збільшення акцизів на пальне. Наступний очікуваний і можливий "збурювач" інфляції – це збільшення податкового навантаження. Ці об'єктивні чинники впливають на курсоутворення.

Рівень попиту та пропозиції на ринку – стратегія Нацбанку спрямована на те, щоб врівноважити попит і пропозицію, що в цьому контексті стабілізує курсові показники, і "пом'якшує" вплив інфляції.

– стратегія Нацбанку спрямована на те, щоб врівноважити попит і пропозицію, що в цьому контексті стабілізує курсові показники, і "пом'якшує" вплив інфляції. Макропрогнози , згідно з якими до кінця року курс долара може незначно перевищити 42 гривні. З огляду на економічну ситуацію, це буде вважатися цілком прийнятним результатом.

, згідно з якими до кінця року курс долара може незначно перевищити 42 гривні. З огляду на економічну ситуацію, це буде вважатися цілком прийнятним результатом. Обсяг макрофіну – цьогоріч потреба в зовнішній фіндопомозі складає в середньому 3 мільярди доларів на місяць, а сумарно на рік – близько 37 мільярдів доларів.

Як додає Лєсовий, можна зробити висновок, що скоріше за все курсові показники на кінець року можуть варіюватися від 41,5 – 42,1 гривні за долар.

Зверніть увагу! Такі прогнози – це лише припущення станом на середину вересня. Поки ще не досить аргументів, щоб зрозуміти рівень можливого курсового коливання. Крім того, фактор війни також може вплинути так чи інакше на показники. Єдине, що очевидно, – це долару навряд чи загрожує "падіння".