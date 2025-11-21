Група інвалідності для пенсіонерів: чи можливо її оформити в Україні

Деякі хвороби можуть викликати втрату працездатності та створити людині чимало проблем. Тому виникає потреба оформити інвалідність.

Як оформити інвалідність в Україні для пенсіонерів?

Зробити це можуть зокрема й пенсіонери, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також Робота, ФОП та інвалідність: чи впливає це на пенсію

За повідомленням Міністерства охорони здоров’я, за номером 0-800-602-019 працюватиме "гаряча лінія" для консультування громадян:

з питань функціонування "Електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи"; з організаційних питань впровадження такого механізму.

ФАКТИ пишуть, що першочергово слід звернутися до лікаря-куратора або до сімейного лікаря. Після цього фахівець надає необхідні направлення на аналізи та різні дослідження. Таким чином формується пакет документів, які подаються до експертної команди – комісії, які прийняли на себе повноваження МСЕК.

Далі лікар оцифровує пакет документів та передає їх до експертної команди.

Заздалегідь людину попереджають, на яку адресу їй потрібно звернутися для проходження комісії з встановлення функціонування,

– уточнили у матеріалі.

За кілька днів людині телефонують та пояснюють, куди необхідно прийти для проходження комісії. Якщо такої можливості немає, то можна пройти комісію заочно.

Постанова №225 дозволяє зробити оцінювання заочно на основі тих документів, які надіслав сімейний лікар. Так справа розглядається без присутності пацієнта. Після цього надається рішення у письмовому вигляді про встановлення інвалідності або відмову.

Якщо рішення не задовольняє пацієнта, він може його оскаржити протягом місяця. Для цього потрібно звернутися до обласного центру оцінювання.

Зверніть увагу! Адреси центрів оцінювання можна дізнатися на гарячій лінії МОЗ за номером 0-800-602-019.

Що ще слід знати пенсіонерам про інвалідність?