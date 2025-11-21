Группа инвалидности для пенсионеров: возможно ли ее оформить в Украине
- Пенсионеры в Украине могут оформить инвалидность, обратившись к врачу-куратору или семейному врачу для получения направлений на анализы и исследования.
- В частности решение об инвалидности можно обжаловать в течение месяца в областном центре оценивания.
Некоторые болезни могут вызвать потерю трудоспособности и создать человеку немало проблем. Поэтому возникает потребность оформить инвалидность.
Как оформить инвалидность в Украине для пенсионеров?
Сделать это могут в том числе и пенсионеры, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
По сообщению Министерства здравоохранения, по номеру 0-800-602-019 будет работать "горячая линия" для консультирования граждан:
- по вопросам функционирования "Электронной системы по оценке повседневного функционирования лица";
- по организационным вопросам внедрения такого механизма.
ФАКТЫ пишут, что в первую очередь следует обратиться к врачу-куратору или к семейному врачу. После этого специалист предоставляет необходимые направления на анализы и различные исследования. Таким образом формируется пакет документов, которые подаются в экспертную команду – комиссии, которые приняли на себя полномочия МСЭК.
Далее врач оцифровывает пакет документов и передает их в экспертную команду.
Заранее человека предупреждают, по какому адресу ему нужно обратиться для прохождения комиссии по установлению функционирования,
– уточнили в материале.
За несколько дней человеку звонят и объясняют, куда необходимо прийти для прохождения комиссии. Если такой возможности нет, то можно пройти комиссию заочно.
Постановление №225 позволяет сделать оценки заочно на основе тех документов, которые прислал семейный врач. Так дело рассматривается без присутствия пациента. После этого предоставляется решение в письменном виде об установлении инвалидности или отказ.
Если решение не удовлетворяет пациента, он может его обжаловать в течение месяца. Для этого нужно обратиться в областной центр оценивания.
Обратите внимание! Адреса центров оценивания можно узнать на горячей линии Минздрава по номеру 0-800-602-019.
Что еще следует знать пенсионерам об инвалидности?
Пенсия по инвалидности рассчитывается в зависимости от группы. В стаж учитывается период от установления инвалидности до 60 лет.
В частности пенсия по возрасту считается более выгодной. Однако следует учитывать стаж и среднюю зарплату, чтобы выбрать лучший вариант.