Как оформить инвалидность в Украине для пенсионеров?

Сделать это могут в том числе и пенсионеры, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

По сообщению Министерства здравоохранения, по номеру 0-800-602-019 будет работать "горячая линия" для консультирования граждан:

по вопросам функционирования "Электронной системы по оценке повседневного функционирования лица"; по организационным вопросам внедрения такого механизма.

ФАКТЫ пишут, что в первую очередь следует обратиться к врачу-куратору или к семейному врачу. После этого специалист предоставляет необходимые направления на анализы и различные исследования. Таким образом формируется пакет документов, которые подаются в экспертную команду – комиссии, которые приняли на себя полномочия МСЭК.

Далее врач оцифровывает пакет документов и передает их в экспертную команду.

Заранее человека предупреждают, по какому адресу ему нужно обратиться для прохождения комиссии по установлению функционирования,

– уточнили в материале.

За несколько дней человеку звонят и объясняют, куда необходимо прийти для прохождения комиссии. Если такой возможности нет, то можно пройти комиссию заочно.

Постановление №225 позволяет сделать оценки заочно на основе тех документов, которые прислал семейный врач. Так дело рассматривается без присутствия пациента. После этого предоставляется решение в письменном виде об установлении инвалидности или отказ.

Если решение не удовлетворяет пациента, он может его обжаловать в течение месяца. Для этого нужно обратиться в областной центр оценивания.

Обратите внимание! Адреса центров оценивания можно узнать на горячей линии Минздрава по номеру 0-800-602-019.

Что еще следует знать пенсионерам об инвалидности?