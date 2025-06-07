Пенсія є, а роботи немає: чи нададуть допомогу по безробіттю

Багато пенсіонерів ставлять питання, чи можуть вони зареєструватися як безробітні в Центрі зайнятості. Та чи мають вони право на отримання допомоги по безробіттю, читайте далі.

Чи є допомога по безробіттю для пенсіонерів

Громадяни, які вже отримують пенсію за віком, не можуть стати на облік у Центрі зайнятості й отримувати виплати по безробіттю, передає 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету".

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У Центрі зайнятості зазначають, що статус безробітного можуть отримати лише працездатні громадяни до настання пенсійного віку, які не мають роботи та готові працювати. Втім, громадяни пенсійного віку можуть звертатися до служби зайнятості, щоб отримати консультації, дізнатися про наявні вакансії або отримати роз’яснення щодо трудового законодавства.

Чи можуть люди з інвалідністю зареєструватись у Центрі зайнятості Люди з інвалідністю, які ще не досягли пенсійного віку. Вони мають право стати на облік як безробітні та отримувати відповідні послуги.

Хто може вийти на пенсію достроково

Також з 30 квітня 2022 року в Україні діє норма, що дозволяє достроково оформити пенсію. Це стосується осіб, які втратили роботу за 12 – 18 місяців до досягнення пенсійного віку через скорочення чи закриття підприємства.

Якщо після реєстрації в центрі зайнятості вони не змогли знайти відповідну роботу та мають достатній страховий стаж, їм можуть призначити пенсію раніше.