В Україні впроваджено воєнний стан. Триває мобілізація. Відповідно чоловіки призовного віку не можуть вільно виїжджати за кордон.

В якому віці пенсіонери можуть виїжджати за кордон?

Військовозобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років, повідомляє 24 Канал.

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Нагадаємо! Зараз українці можуть піти на пенсію на загальних умовах в 60, 63 та 65 років.

Відповідно, якщо чоловік вийшов на пенсію після 60 років, він може вільно виїжджати за кордон. Для жінок цих обмежень немає загалом.

Водночас варто враховувати як надовго особа виїжджає за кордон. Адже час перебування впливає на можливість виплати пенсії.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер виїжджає за кордон на ПМП, йому може бути виплачена пенсія за 6 місяців.

Хто зможе піти на пенсію у 2025?

Аби піти на пенсію, особа має набути достатньо стажу. Цьогоріч мінімуми такі: