Хто з чоловіків може виїхати за кордон та що для цього потрібно – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Хто має право на виїзд за кордон

У Держприкордонслужбі заявили, що перелік категорій громадян, які мають право на виїзд за кордон відповідно до чинних Правил перетину державного кордону, наразі залишається незмінним.

Виїзд дозволено:

особам, заброньованим на період мобілізації;

тим, кого військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала непридатними до служби за станом здоров'я;

чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей;

батькам-одинакам;

особам, які мають дитину до 18 років і чоловіка або дружину, що проходить військову службу;

представникам інших категорій, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Важливо! Виїзд чоловіків за кордон можливий лише за наявності військового квитка.

Військовозобов'язані зобов'язані пред'явити військово-обліковий документ разом із паспортом на вимогу прикордонників у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі або в пунктах пропуску через державний кордон України.

Варто зазначити, що військовий квиток може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

У військово-облікових документах чоловіків, які мають відстрочку від призову або виключені з військового обліку за станом здоров'я, має міститися відповідна відмітка. Альтернативою може бути надана довідка за формою, визначеною в додатку 6 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабміну.

Які можуть бути підстави для відмови у виїзді

Підставами для відмови у виїзді за кордон можуть бути:

відсутність у чоловіка військово-облікового документа;

наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів інформації про оголошення його в розшук Національною поліцією.

У такому випадку прикордонники викликають поліцейських, які здійснюють адміністративне затримання особи та доставляють її до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Заброньовані українці можуть виїжджати у відпустку

Заброньовані чоловіки також можуть за певних умов виїжджати за кордон у відпустку.

Як пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, право на виїзд мають окремі категорії працівників, за умови наявності дозволу від установи, яка їх забронювала.

Водночас заброньовані чоловіки віком від 18 до 60 років, посади яких визначено у пункті 2.14 Правил перетину кордону, не можуть виїхати у відпустку: для них дозволені лише службові відрядження.

Інші заброньовані чоловіки можуть поїхати у відпустку за кордон за наявності документа, що структура, яка їх забронювала, надає можливість провести відпустку за кордоном.