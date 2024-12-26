Росія оголосила про готовність постачати газ у Європу в обхід України

Росія готова продовжувати експорт газу у країни Європи. Для цього, нібито, є декілька маршрутів за межами України.

Чи може Росія експортувати газ без України

Росія вимушена шукати нові маршрути для експорту газу через закінчення договору про транзит газу по українській території, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Нагадаємо! Контракт про транзит газу між Україною та Росією закінчується 1 січня 2025 року.

Російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що ЄС та Україна мають домовитись про транспортування газу у майбутньому.

Олександр Новак Віцепрем'єр Росії Ми, у свою чергу, завжди заявляли, що готові й надалі постачати газ не тільки по існуючому каналу через Україну.

Зараз більша частина Європи активно відмовляється від російського трубопровідного газу. Однак, є країни, що продовжують покладатися на "Газпром". Зокрема, Словаччина і далі задовольняє попит саме, завдяки російській сировині.

Нагадаємо! Президент України Володимир Зеленський наголосив, що через українську територію не буде відбуватися транзит російського газу, навіть, якщо ця сировина надходитиме не з Росії.