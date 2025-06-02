Зеленський назвав умову за якої Україна покриє 40% потреб у зброї через внутрішнє виробництво

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї саме завдяки внутрішньому виробництву. Це станеться лише при наявності стабільного фінансування.

Як Україна може посилити свою оборону

Зеленський наголошує на тому, що у теперішній час Україна критично потребує засобів протиповітряної борони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Володимир Зеленський Президент України Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього потрібне стабільне фінансування. Наші операції показують, який вплив можуть мати інвестиції, особливо в дрони. І ми все ще терміново потребуємо засобів протиповітряної оборони, особливо систем Patriot і ракет.

Президент України уточнив, що Росія розпочала літній наступ. Водночас російська сторона робить спроби займатися дипломатією. На думку Зеленського, саме зараз є реальна можливість закінчити цю війну.

Ми також маємо сильніші тактичні рішення. Наша операція "Павутина" вчора це довела. Росія повинна відчути, що означають її втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії,

– наголосив Зеленський.

Відзначив український президент і якість зброї з ЄС та США. Як каже Зеленський, російський продукт набагато гірший.

Зверніть увагу! Зеленський звернувся до учасників Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн із закликом спитати у їхніх розвідників, що Росія планує зробити цього літа у Білорусі.