Чи можуть в Україні мобілізувати пенсіонерів

Під мобілізацію в Україні підлягають всі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Граничний вік мобілізації збігається з початком пенсійного віку для чоловіків.

Чи можна мобілізувати пенсіонерів

Російська пропаганда свого часу поширювала фейки про те, що в Україні мобілізують пенсіонерів.

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Згідно із законодавством, пенсійний вік для чоловіків починається з 60 років, якщо вони мають 31 рік страхового стажу. 60 років – це також граничний вік перебування в армії. Виняток становлять лише військовослужбовці вищого офіцерського складу, у яких граничний вік – 65 років.

Втім, є особи, які вийшли на пенсію раніше граничного віку. Якщо вони підлягають мобілізації за віком і станом здоров'я, то перебування на пенсії на це не впливає.

Військові, які починають кар'єру з курсантської лави, у середньому виходять на пенсію у 43 роки, після чого можуть працювати в інших сферах. Однак не всі продовжують працювати через проблеми зі здоров’ям.

Всі військові пенсіонери перебувають на обліку та підлягають мобілізації, але можуть бути призвані на службу лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на конкретну посаду, відповідно до військового звання.