Через це ви не зможете витратити "тисячу Зеленського": про які обмеження потрібно знати

Українцям поступово надходить так звана "тисяча Зеленського". Подати заявку на цю допомогу можна до кінця грудня.

Які терміни використання "тисячі Зеленського"

"Тисячу Зеленського" можна використати до кінця зими. Тобто, до 28 лютого 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Кошти з зимової підтримки можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

медичних послуг;

юридичних послуг;

ветеринарних послуг;

покупку деяких товарів українського виробництва;

освіту;

спорт;

благодійнвсть;

донати на ЗСУ;

покупку облігацій;

розваги тощо.

Де можна оформити "тисячу Зеленського"

"Тисячу Зеленського" можна оформити не тільки онлайн у застосунку Дія. Частина українців має змогу отримати цю підтримку так:

через Укрпошту (опція стала доступною з 4 грудня);

(опція стала доступною з 4 грудня); у банках-партнерах (з 10 грудня).

Зверніть увагу! Укрпошта не видає зимову допомогу готівкою. Ці кошти можна використати для оплати комуналки, послуг та товарів, що доступні на пошті. Зокрема, для покупки продуктів.