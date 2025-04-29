Чи можуть ВПО отримати субсидію на оренду кімнати

Багато внутрішньо переміщених осіб потребують державної підтримки у вирішенні житлових питань. Один зі способів зробити оренду житла доступнішою – скористатися субсидією на оренду для ВПО.

Чи можна отримати субсидію на кімнату

Часто ВПО цікавляться, чи можуть отримати субсидію, якщо винаймають не цілу квартиру, а окрему кімнату, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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У цьому випадку під час подачі документів потрібно вказати площу кімнати або частини приміщення, яку ви винаймаєте. Пенсійний фонд розрахує розмір субсидії відповідно до цієї площі.

Які документи треба:

Заява про призначення житлової субсидії.

Декларація про доходи та витрати осіб, які звертаються за субсидією.

Договір оренди житла або інший документ, що підтверджує право проживання у житлі.

Документ, що підтверджує фактичне місце проживання (у разі оренди кімнати потрібно зазначити її площу).

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Як подати документи дистанційно: