Можно ли получить субсидию на комнату
Часто ВПЛ интересуются, могут ли получить субсидию, если снимают не целую квартиру, а отдельную комнату, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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В этом случае при подаче документов нужно указать площадь комнаты или части помещения, которую вы снимаете. Пенсионный фонд рассчитает размер субсидии в соответствии с этой площадью.
Какие документы надо:
Заявление о назначении жилищной субсидии.
Декларация о доходах и расходах лиц, которые обращаются за субсидией.
Договор аренды жилья или другой документ, подтверждающий право проживания в жилье.
Документ, подтверждающий фактическое место жительства (в случае аренды комнаты нужно указать ее площадь).
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Как подать документы дистанционно:
Через Портал Дія.
Через Социальный портал Пенсионного фонда Украины.
Через электронный кабинет гражданина на сайте ПФУ.
Через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или отправив документы по почте.