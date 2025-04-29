Чи можна отримати субсидію на кімнату
Часто ВПО цікавляться, чи можуть отримати субсидію, якщо винаймають не цілу квартиру, а окрему кімнату, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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У цьому випадку під час подачі документів потрібно вказати площу кімнати або частини приміщення, яку ви винаймаєте. Пенсійний фонд розрахує розмір субсидії відповідно до цієї площі.
Які документи треба:
Заява про призначення житлової субсидії.
Декларація про доходи та витрати осіб, які звертаються за субсидією.
Договір оренди житла або інший документ, що підтверджує право проживання у житлі.
Документ, що підтверджує фактичне місце проживання (у разі оренди кімнати потрібно зазначити її площу).
Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Як подати документи дистанційно:
Через Портал Дія.
Через Соціальний портал Пенсійного фонду України.
Через електронний кабінет громадянина на сайті ПФУ.
Через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або відправивши документи поштою.