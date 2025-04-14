Як отримувати пенсію, якщо переїхали в іншу область

Зміна місця проживання – часта ситуація для українських пенсіонерів, особливо під час війни. Якщо ви переїхали до іншої області, але продовжуєте отримувати пенсію, її можна перевести за новим місцем проживання.

Коли треба перевести пенсію

Для цього не потрібно припиняти виплати - достатньо подати заяву до Пенсійного фонду, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Переведення пенсії до іншої області актуальне, якщо:

ви переїхали на постійне або тимчасове місце проживання;

змінили адресу реєстрації;

бажаєте отримувати пенсію в іншому відділенні банку чи пошти

Цей спосіб зручний для тих, хто має кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як перевести пенсію

Що потрібно зробити:

Перейдіть на портал ПФУ.

Авторизуйтеся за допомогою КЕП.

У меню оберіть розділ "Заяви на призначення/переведення пенсії".

Оберіть опцію "Переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання".

Заповніть заяву, прикріпіть сканкопії необхідних документів (паспорт, ідентифікаційний код, нова адреса, банківські реквізити – за потреби).

Підпишіть заяву КЕП і надішліть її в електронному вигляді.

Як отримувати пенсію поштою або через банк

Ви можете обрати:

поштове відділення (листоноша приносить пенсію додому або ви забираєте її самостійно);

банківську картку – пенсія надходитиме на новий рахунок.

При переведенні пенсії ви можете змінити спосіб отримання – про це потрібно вказати у заяві.

Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, пенсія буде нараховуватись і надалі. Але важливо: