На що можна витратити "тисячу Зеленського"

"Тисяча Зеленського" буде нарахована на карту для "Національного кешбеку". Відповідно, витратити її можна буде лише на деякі категорії товарів та послуг.

За що можна заплатити "тисячею Зеленського"

Зимова підтримка необхідна не тільки для того, аби допомогти українцям. Також ця виплата має позитивно вплинути на українську економіку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Тисяча Зеленського: хто з українців не зможе отримати допомогу від держави

Юлія Свириденко Міністерка економіки України У складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території. У застосунку Дія громадяни вже можуть подати заяву про отримання тисячі гривень соціальної підтримки, зокрема на отримання підтримки для своїх неповнолітніх дітей.

"Тисячу Зеленського" можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

благодійність (наприклад купити військові облігації чи пожертвувати у благодійні фонди);

оплату медичних (у тому числі і ветеринарних) послуг;

салони краси;

освіту;

відпочинок;

транспорт;

мобільний зв'язок;

страхування тощо.

Зверніть увагу! Заявку на отримання цієї допомоги потрібно подавати з 1 до 31 грудня. Отримані кошти можна буде витратити до кінця лютого 2025 року.