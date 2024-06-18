Економія електроенергії: чи допоможе вимкнення бойлера на ніч
Джерело:Yasno
Одним із найбільш енерговитратних приладів у домогосподарстві є бойлер. А через суттєве підвищення тарифів на електроенергію багато українців шукають способи заощадити на споживанні світла.
Чи варто вимикати бойлер на ніч
Вимикання бойлера на ніч не забезпечить економію електроенергії у повсякденному використанні. Якщо бойлер повністю вимкнути, то наступного дня йому доведеться нагрівати всю воду з нуля, що призведе до додаткових витрат електроенергії.
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Отже, вимикання бойлера на ніч є однією з найпоширеніших помилок, яких припускаються власники у спробах заощадити енергію та гроші. Ефективніше підтримувати постійну температуру води.Нагадаємо! З початку червня тариф на електроенергію становить вже 4,32 гривні за кіловат-годину.
Як можна зекономити натомість
Якщо ви хочете уникнути перенавантаження української електромережі та зекономити власні кошти, то вам підійде наступне рішення: краще перемикати бойлер на економний режим, за якого температура води не перевищуватиме 55 градусів.Зауважте! У такому випадку різниця між температурою нагрітої води та тією, що нагрівається – буде мінімальною. А це значно зменшить споживання дорогої нині електроенергії.
Також можна зробити наступні дії для економії електроенергії на бойлері:
- запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку;
- за наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану від 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;
- вчасно чистити й видаляти накип всередині бойлера.