Чи варто вимикати бойлер на ніч

Вимикання бойлера на ніч не забезпечить економію електроенергії у повсякденному використанні. Якщо бойлер повністю вимкнути, то наступного дня йому доведеться нагрівати всю воду з нуля, що призведе до додаткових витрат електроенергії.

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Отже, вимикання бойлера на ніч є однією з найпоширеніших помилок, яких припускаються власники у спробах заощадити енергію та гроші. Ефективніше підтримувати постійну температуру води.

Як можна зекономити натомість

Якщо ви хочете уникнути перенавантаження української електромережі та зекономити власні кошти, то вам підійде наступне рішення: краще перемикати бойлер на економний режим, за якого температура води не перевищуватиме 55 градусів.

Також можна зробити наступні дії для економії електроенергії на бойлері:

  • запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку;
  • за наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану від 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;
  • вчасно чистити й видаляти накип всередині бойлера.