Чи варто вимикати бойлер на ніч

Вимикання бойлера на ніч не забезпечить економію електроенергії у повсякденному використанні. Якщо бойлер повністю вимкнути, то наступного дня йому доведеться нагрівати всю воду з нуля, що призведе до додаткових витрат електроенергії.

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Отже, вимикання бойлера на ніч є однією з найпоширеніших помилок, яких припускаються власники у спробах заощадити енергію та гроші. Ефективніше підтримувати постійну температуру води.

Нагадаємо! З початку червня тариф на електроенергію становить вже 4,32 гривні за кіловат-годину.

Як можна зекономити натомість

Якщо ви хочете уникнути перенавантаження української електромережі та зекономити власні кошти, то вам підійде наступне рішення: краще перемикати бойлер на економний режим, за якого температура води не перевищуватиме 55 градусів.

Зауважте! У такому випадку різниця між температурою нагрітої води та тією, що нагрівається – буде мінімальною. А це значно зменшить споживання дорогої нині електроенергії.

Також можна зробити наступні дії для економії електроенергії на бойлері: