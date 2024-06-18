Стоит ли выключать бойлер на ночь
Выключение бойлера на ночь не обеспечит экономию электроэнергии в повседневном использовании. Если бойлер полностью выключить, то на следующий день ему придется нагревать всю воду с нуля, что приведет к дополнительным затратам электроэнергии.
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Итак, выключение бойлера на ночь является одной из самых распространенных ошибок, которых допускают владельцы в попытках сэкономить энергию и деньги. Эффективнее поддерживать постоянную температуру воды.
Как можно сэкономить взамен этого
Если вы хотите избежать перегрузки украинской электросети и сэкономить собственные средства, то вам подойдет следующее решение: лучше переключать бойлер на экономный режим, при котором температура воды не будет превышать 55 градусов.
Также можно сделать следующие действия для экономии электроэнергии на бойлере:
- запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку;
- при наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле;
- вовремя чистить и удалять накипь внутри бойлера.