Українці та польська пенсія: чи можна отримувати виплати, живучи в Україні
- Українці, які працювали офіційно у Польщі, можуть отримувати польську пенсію навіть після повернення в Україну, якщо сплачували пенсійні внески.
- Між Україною та Польщею діє угода, що дозволяє отримувати пенсію одночасно з обох країн, але кожна країна виплачує пенсію тільки за свій стаж.
Українці, які певний час працювали за кордоном, дедалі частіше цікавляться, чи можуть вони претендувати на пенсію з інших країн. Особливо це стосується Польщі.
Чи можна отримувати польську пенсію в Україні?
Українці, які офіційно працювали у Польщі, можуть претендувати на польську пенсію навіть після повернення додому, передає 24 Канал з посиланням на видання inPoland.
Пенсійні виплати з Польщі здійснює управління соціального страхування ZUS, а отримати їх можуть не лише резиденти країни. Головна умова для їх отримання це легальна робота та сплата пенсійних внесків у Польщі.
Зверніть увагу! Пенсійний вік залишається стандартним: 60 років для жінок та 65 для чоловіків. Для нарахування виплат потрібно мати щонайменше 20 років страхового стажу для жінок та 25 для чоловіків.
Чи можна отримувати пенсію і в Польщі, і в Україні?
Як повідомили у Пенсійному фонді, між Україною та Польщею діє угода про соціальне забезпечення. Вона дозволяє отримувати пенсію одночасно з обох країн: за український стаж платить Пенсійний фонд України, а за польський – ZUS.
Зараз мінімальна пенсія у Польщі становить 1878,91 злотих до оподаткування, або приблизно 1709,81 злотих "на руки". Водночас польська сторона не виплачує пенсію за роки відпрацьовані в Україні, адже кожна країна компенсує лише свій стаж.
Що відомо про розмір пенсії в Україні: коротко про головне
Українці, яким виповнилося 65 років і які мають необхідний страховий стаж, отримують пенсію у розмірі не менше ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Це становить щонайменше 3 200 гривень, однак фактична сума виплати наразі складає 3 370 гривень.
Розмір максимальної пенсії в Україні прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та може сягати 23 610 гривень.