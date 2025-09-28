Українці, які певний час працювали за кордоном, дедалі частіше цікавляться, чи можуть вони претендувати на пенсію з інших країн. Особливо це стосується Польщі.

Чи можна отримувати польську пенсію в Україні?

Українці, які офіційно працювали у Польщі, можуть претендувати на польську пенсію навіть після повернення додому, передає 24 Канал з посиланням на видання inPoland.

Пенсійні виплати з Польщі здійснює управління соціального страхування ZUS, а отримати їх можуть не лише резиденти країни. Головна умова для їх отримання це легальна робота та сплата пенсійних внесків у Польщі.

Зверніть увагу! Пенсійний вік залишається стандартним: 60 років для жінок та 65 для чоловіків. Для нарахування виплат потрібно мати щонайменше 20 років страхового стажу для жінок та 25 для чоловіків.

Чи можна отримувати пенсію і в Польщі, і в Україні?

Як повідомили у Пенсійному фонді, між Україною та Польщею діє угода про соціальне забезпечення. Вона дозволяє отримувати пенсію одночасно з обох країн: за український стаж платить Пенсійний фонд України, а за польський – ZUS.

Зараз мінімальна пенсія у Польщі становить 1878,91 злотих до оподаткування, або приблизно 1709,81 злотих "на руки". Водночас польська сторона не виплачує пенсію за роки відпрацьовані в Україні, адже кожна країна компенсує лише свій стаж.

Що відомо про розмір пенсії в Україні: коротко про головне