Украинцы, которые некоторое время работали за границей, все чаще интересуются, могут ли они претендовать на пенсию из других стран. Особенно это касается Польши.

Можно ли получать польскую пенсию в Украине?

Украинцы, которые официально работали в Польше, могут претендовать на польскую пенсию даже после возвращения домой, передает 24 Канал со ссылкой на издание inPoland.

Пенсионные выплаты из Польши осуществляет управление социального страхования ZUS, а получить их могут не только резиденты страны. Главное условие для их получения это легальная работа и уплата пенсионных взносов в Польше.

Обратите внимание! Пенсионный возраст остается стандартным: 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Для начисления выплат нужно иметь не менее 20 лет страхового стажа для женщин и 25 для мужчин.

Можно ли получать пенсию и в Польше, и в Украине?

Как сообщили в Пенсионном фонде, между Украиной и Польшей действует соглашение о социальном обеспечении. Оно позволяет получать пенсию одновременно из обеих стран: за украинский стаж платит Пенсионный фонд Украины, а за польский – ZUS.

Сейчас минимальная пенсия в Польше составляет 1878,91 злотых до налогообложения, или примерно 1709,81 злотых "на руки". В то же время польская сторона не выплачивает пенсию за годы отработанные в Украине, ведь каждая страна компенсирует только свой стаж.

Что известно о размере пенсии в Украине: коротко о главном