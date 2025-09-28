Украинцы и польская пенсия: можно ли получать выплаты, живя в Украине
- Украинцы, которые работали официально в Польше, могут получать польскую пенсию даже после возвращения в Украину, если платили пенсионные взносы.
- Между Украиной и Польшей действует соглашение, что позволяет получать пенсию одновременно из обеих стран, но каждая страна выплачивает пенсию только за свой стаж.
Украинцы, которые некоторое время работали за границей, все чаще интересуются, могут ли они претендовать на пенсию из других стран. Особенно это касается Польши.
Можно ли получать польскую пенсию в Украине?
Украинцы, которые официально работали в Польше, могут претендовать на польскую пенсию даже после возвращения домой, передает 24 Канал со ссылкой на издание inPoland.
Пенсионные выплаты из Польши осуществляет управление социального страхования ZUS, а получить их могут не только резиденты страны. Главное условие для их получения это легальная работа и уплата пенсионных взносов в Польше.
Обратите внимание! Пенсионный возраст остается стандартным: 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Для начисления выплат нужно иметь не менее 20 лет страхового стажа для женщин и 25 для мужчин.
Можно ли получать пенсию и в Польше, и в Украине?
Как сообщили в Пенсионном фонде, между Украиной и Польшей действует соглашение о социальном обеспечении. Оно позволяет получать пенсию одновременно из обеих стран: за украинский стаж платит Пенсионный фонд Украины, а за польский – ZUS.
Сейчас минимальная пенсия в Польше составляет 1878,91 злотых до налогообложения, или примерно 1709,81 злотых "на руки". В то же время польская сторона не выплачивает пенсию за годы отработанные в Украине, ведь каждая страна компенсирует только свой стаж.
Что известно о размере пенсии в Украине: коротко о главном
Украинцы, которым исполнилось 65 лет и которые имеют необходимый страховой стаж, получают пенсию в размере не менее 40% от минимальной заработной платы. Это составляет не менее 3 200 гривен, однако фактическая сумма выплаты сейчас составляет 3 370 гривен.
Размер максимальной пенсии в Украине привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и может достигать 23 610 гривен.