Чи можна перевірити інформацію відносно призначення пенсії онлайн

Інформацію, відносно пенсії, особа може отримати у ПФУ. Для цього не потрібно приходити безпосередньо на відділення, достатньо зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Як дізнатися інформацію про призначення пенсії онлайн

Аби отримати інформацію на порталі електронних послуг, особа має набути офіційний статус пенсіонера, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! На порталі ПФУ також можна знайти скани документів, які подала особа для призначення пенсії.

Інструкція як отримати інформацію про призначення пенсії на порталі:

потрібно пройти авторизацію на порталі електронних послуг ПФУ (посилання на нього ви можете знайти тут); у лівому боковому меню обрати розділ "Моя пенсія".

Саме у вказаному розділі є інформація про призначення та перерахунок пенсії. Зокрема, там мають бути розміщені відповідні постанови та розпорядження.

Також у цьому розділі є інформація про пенсійну справу особи. Тобто, такі дані: