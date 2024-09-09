Мобілізація пенсіонерів: за яких обставин людину похилого віку звільняють від служби

Відомо, що ті, особи, які досягли пенсійного віку, звільняються від мобілізації. Зокрема йдеться й про тих, хто отримує пенсію за віком або через інвалідність. Водночас є ще декілька критеріїв, які дозволяють пенсіонеру не служити.

Коли пенсіонери можуть бути звільнені від мобілізації

Є пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше потрібного часу. Відтак якщо особа відповідає вимогам мобілізації, то пенсійний статус може не звільняти його від мобілізації.

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Хто з пенсіонерів може не служити:

Якщо у пенсіонера є серйозні проблеми, які визнані непридатними для служби;

Якщо пенсіонер доглядає за непрацездатними членами сім'ї;

Пенсіонери зі статусом ветеранів праці або з іншими спеціальними заслугами перед державою.

Куди звертатися для отримання звільнення

Для цього варто звернутися до військкомату та надати такі документи:

Пенсійне посвідчення, медичні довідки або документи, що підтверджують опікунство над іншою особою.

Після надання документів військкомат перевіряє ці документи та приймає рішення.

Важливо! На військовому обліку є усі військові пенсіонери. Їх все ж таки можуть призвати на службу, але лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на відповідну посаду, згідно зі своїм військовим званням.