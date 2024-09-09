Коли пенсіонери можуть бути звільнені від мобілізації
Є пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше потрібного часу. Відтак якщо особа відповідає вимогам мобілізації, то пенсійний статус може не звільняти його від мобілізації.
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Хто з пенсіонерів може не служити:
- Якщо у пенсіонера є серйозні проблеми, які визнані непридатними для служби;
- Якщо пенсіонер доглядає за непрацездатними членами сім'ї;
- Пенсіонери зі статусом ветеранів праці або з іншими спеціальними заслугами перед державою.
Куди звертатися для отримання звільнення
Для цього варто звернутися до військкомату та надати такі документи:
- Пенсійне посвідчення, медичні довідки або документи, що підтверджують опікунство над іншою особою.
- Після надання документів військкомат перевіряє ці документи та приймає рішення.
Важливо! На військовому обліку є усі військові пенсіонери. Їх все ж таки можуть призвати на службу, але лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на відповідну посаду, згідно зі своїм військовим званням.