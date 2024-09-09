Коли пенсіонери можуть бути звільнені від мобілізації

Є пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше потрібного часу. Відтак якщо особа відповідає вимогам мобілізації, то пенсійний статус може не звільняти його від мобілізації.

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Хто з пенсіонерів може не служити:

  • Якщо у пенсіонера є серйозні проблеми, які визнані непридатними для служби;
  • Якщо пенсіонер доглядає за непрацездатними членами сім'ї;
  • Пенсіонери зі статусом ветеранів праці або з іншими спеціальними заслугами перед державою.

Куди звертатися для отримання звільнення

Для цього варто звернутися до військкомату та надати такі документи:

  • Пенсійне посвідчення, медичні довідки або документи, що підтверджують опікунство над іншою особою.
  • Після надання документів військкомат перевіряє ці документи та приймає рішення.

Важливо! На військовому обліку є усі військові пенсіонери. Їх все ж таки можуть призвати на службу, але лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на відповідну посаду, згідно зі своїм військовим званням.