Відновлення транзиту російського газу: загроза чи можливість для України

Відновлення транзиту російського газу через Україну може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки для країни. Як це може вплинути на Україну та чи можуть країну примусити це зробити, читайте далі.

Як може вплинути відновлення транзиту російського газу

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, зазначив, що відновлення транзиту газу через Україну призведе до втрати стратегічної позиції країни у війні та ускладнить виконання санкційної політики щодо Росії, передає 24 Канал.

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Володимир Омельченко також підкреслив, що відновлення транзиту дозволить Росії заробляти додатково близько 6 мільярдів доларів на рік. За його словами, таке рішення стало б абсолютно провальною стратегією для України.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова І тому у наших партнерів виникне питання: якщо Україна транзитує російський газ і російську нафту нафтопроводом "Дружба", то чому тоді ми зберігаємо санкції проти Росії? Тобто ми таким чином створюємо підстави для того, щоб санкції були скасовані — як на газ, так і на нафту та інші російські товари.

Омельченко також зазначив, що Україна може використати питання транзиту як важіль у майбутніх переговорах. Зокрема, на його думку, можливість відновлення транзиту має бути обумовлена значними поступками з боку Росії, такими як:

повернення Запорізької АЕС під контроль України;

припинення обстрілів енергетичної та цивільної інфраструктури, що могло б стати основою для подальших переговорів про припинення вогню.

Зверніть увагу! За інформацією колишнього прем'єр-міністра Молдови Іона Стурзи, Росія відхилила подібні пропозиції. Однак, якщо ці питання будуть обговорені з адміністрацією Трампа, оскільки вони підвищують ядерну безпеку Європи та дають США додаткові важелі впливу на Росію. Якщо Росія відмовиться від цих пропозицій, це надасть Україні стратегічну перевагу та посилить тиск з боку США на Кремль.

Вимоги відновлення транзиту та газ з Азербайджану

Омельченко підкреслив, що європейські партнери не можуть вимагати від України поновлення транзиту газу країни-агресора, адже це неможливо. Він додав, що лише окремі держави, які є маріонетками Путіна, такі як Угорщина та Словаччина, можуть висувати подібні вимоги, але вони не єдині в ЄС.

Голова Єврокомісії та єврокомісар з енергетики вже заявили, що ЄС підготувався до проходження цього та наступних зимових періодів без російського газу та підтримує припинення транзиту. Тому це лише маніпуляції з боку Угорщини та Словаччини, які загрожують Україні та Європейському Союзу накладати вето на важливі закони,

– пояснив Омельченко.

Спікер МЗС України Георгій Тихий повідомив, що зараз обговорюється можливість участі України в транспортуванні азербайджанського газу до Європи. Однак, за його словами, Азербайджан не має вільних обсягів газу для цього, оскільки майже весь газ споживається всередині країни або розподілений за довгостроковими контрактами з європейськими трейдерами.

Отже, замістити 15 мільярдів кубометрів газу на рік азербайджанським ресурсом через Україну неможливо, оскільки наявні контракти вже передбачають транспортування газу іншими маршрутами,

– пояснив Омельченко.

Зокрема нині, за його словами, газ транспортується через Туреччину за допомогою газопроводу TANAP та через Трансадріатичний газопровід (TAP) у напрямку Греції та Італії.