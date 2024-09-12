Як відреагували голова НБУ та міністр фінансів на наміри МВФ відвідати Росію

Андрій Пишний та Сергій Марченко висловилися негативно щодо майбутньої місії Міжнародного валютного фонду до Росії. На їхню думку, такі дії можуть легітимізувати російський режим.

Як відреагували Пишний та Марченко на дії МВФ

У своєму дописі голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що наслідки поновлення співпраці з Росією з боку впливової міжнародної фінансової організації, як МВФ, можуть бути вкрай негативними.

До теми В Україні проти відновлення співпраці МВФ з Росією

Андрій Пишний Голова Національного банку України Сьогодні весь цивілізований світ бореться за те, щоб мінімізувати ресурси Росії, посилити санкційний тиск і, зрештою, зупинити воєнну агресію Росії, ціна якої надто добре відома саме представникам Фонду. Натомість відновлення співпраці МВФ з Росією може бути сприйняте як країною-агресором, так і іншими країнами, як розширення можливостей для відновлення діалогу з Росією та легітимізацію усіх втрат, завданих Україні.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко наголосив на тому, що Міжнародний валютний фонд потрібно відмовитися від ідеї відрядження місії в Росію.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Нещодавно стало відомо про наміри МВФ відновити роботу місії в Росію. Разом з колегами з НБУ ми чітко прокомунікували позицію України про неприпустимість роботи з країною-агресором. Ми закликаємо ізолювати державу-агресора, не відновлювати діалог та не легітимізувати російський режим. 4 стаття Угоди МВФ, і будь-які інші формальні причини не можуть бути передумовою для роботи в Росію.