Как отреагировали Пышный и Марченко на действия МВФ

В своем заметке глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что последствия возобновления сотрудничества с Россией со стороны влиятельной международной финансовой организации, как МВФ, могут быть крайне негативными.

К теме В Украине против возобновления сотрудничества МВФ с Россией

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Сегодня весь цивилизованный мир борется за то, чтобы минимизировать ресурсы России, усилить санкционное давление и, в конце концов, остановить военную агрессию России, цена которой слишком хорошо известна именно представителям Фонда. Зато возобновление сотрудничества МВФ с Россией может быть воспринято как страной-агрессором, так и другими странами, как расширение возможностей для возобновления диалога с Россией и легитимизацию всех потерь, нанесенных Украине.

В то же время министр финансов Сергей Марченко отметил на том, что Международный валютный фонд нужно отказаться от идеи командировки миссии в Россию.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Недавно стало известно о намерениях МВФ возобновить работу миссии в Россию. Вместе с коллегами из НБУ мы четко прокоммуницировали позицию Украины о недопустимости работы со страной-агрессором. Мы призываем изолировать государство-агрессора, не возобновлять диалог и не легитимизировать российский режим. 4 статья Соглашения МВФ, и любые другие формальные причины не могут быть предпосылкой для работы в Россию.