В Україні змінилися ціни на м'ясо: що подешевшало та подорожчало у лютому

Уже зараз ціни на м'ясо в українських супермаркетах суттєво відрізняються від середньомісячних у січні. Причому, деякі види м'яса наразі можна купити дешевше, ніж кілька днів тому.

Куряча гомілка

За даними Мінфіну, поточна середня ціна курячої гомілки складає 74,95 гривні, що на 3,80 гривні дорожче, ніж середня ціна минулого місяця. У магазині Novus ціна складає 79,99 гривні, а у Varus – 69,90 гривні. Ціна на курячу гомілку марки "Наша Ряба" здешевшала від 87,83 гривні до 84,60 гривні.

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Куряче стегно

Наразі вартість курячого стегна становить 93,95 гривні, що майже на 4 гривні дешевше за середньомісячну ціну у січні. Середня ціна на куряче стегно у магазині Novus становить 89,99 гривні, а у Varus 97,90 гривні. Куряче стегно "Наша Ряба" вартує у середньому 130,62 гривні.

Куряче філе

Філе у лютому здешевшало майже на 1,5 гривні: із 138,38 гривні до 136,93 гривні. Ціни кілограма філе в магазинах складають:

Novus – 144 гривні;

Auchan – 129,9 гривні;

Varus – 136,9 гривні.

Ціна філе марки "Наша Ряба" коштує у середньому 160,29 гривні.

Ціни на свинину

Свинячий ошийок

Ціни знизилася майже на таку ж суму – із 197,44 гривні до 193,75 гривні. Скільки ошийок коштує у різних мережах супермаркетів:

Auchan – 200,95 гривні.

Megamarket – 216,00 гривні.

Metro – 177,90 гривні.

Novus – 194,00 гривні.

Varus – 179,90 гривні.

179,90 гривні. Грудинка

Ціни на грудинку знизилися на 4,25 гривні – зі 174,81 гривні до 170,56 гривні. У різних магазинах можна купити її по такій ціні:

Metro – 167,29 гривні;

Novus – 169 гривні;

Auchan – 175,95 гривні;

Megamarket – 170 гривні.

Лопатка

Свиняча лопатка подешевшала на 4,1 гривні. Ціни знизилися з 162,24 гривні до 158,14 гривні. У супермаркетах її продають по:

Auchan – 149,9 гривні;

Novus – 169 гривні;

Metro – 161,89 гривні;

Varus – 145,9 гривні;

Megamarket – 164 гривні.

Яловичина

Гуляш

Яловичий гуляш подорожчав на 3 гривні – з 237,64 до 240,65 гривні. Ціни в магазинах (за 1 кг):

Auchan – 177,95 грн;

Novus – 299 грн;

Megamarket – 245 грн.

Ребра

Ребра подешевшали майже на 2 гривні – із 141,81 гривні до 139,98 гривні. Ціни в окремих мереж супермаркетів такі:

Auchan – 119,95 гривні;

Megamarket – 160 гривні.

Зростання цін на інші продукти

У коментарі 24 Каналу Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зауважив, що зросли ціни на томати, моркву та цибулю.

Якщо порівняти ціни за Держстатом у грудні 2021 року та грудні 2022 року, то, наприклад, цибуля ріпчаста коштувала 12,90 гривні, а за рік зросла до 30,60 гривні. Майже у два рази виросла ціна. Також через дощову осінь якість цибулі була не в належному стані,

– розповідає Максим Гопка.