Набули чинності нафтові санкції Євросоюзу проти Росії
Джерело:Європейська рада
У понеділок, 5 грудня, набули чинності нафтові санкції ЄС проти Росії. Про це повідомили на сайті Європейської ради.
Встановлена гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.
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Ембарго на російську нафту
Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.
Рішення також передбачає заборону на пов'язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг або фінансування чи фінансової допомоги.
Рівень обмеження ціни був встановлений у тісному співробітництві із Коаліцією з обмеження ціни та буде застосовуватися з 5 грудня 2022 року,
– йдеться у повідомленні.
Що означають чергові санкції для Росії
Таке обмеження ціни також покликане стабілізувати глобальні енергетичні ціни та пом’якшити негативні наслідки для постачання енергії у треті країни.
- Зазначимо, що з 5 лютого 2023 рок набуде чинності заборона морського транспортування російських нафтопродуктів.
- Нагадаємо, Європейська комісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який можуть затвердити вже за тиждень.