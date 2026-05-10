Не всім пенсіонерам доплатять: хто залишиться без надбавки у травні

У травні не всі українські пенсіонери отримають додаткові надбавки до виплат. Розмір пенсії та право на доплати визначатимуться залежно від кількох критеріїв і правил нарахування.

Хто не отримає надбавки у травні?

У травні 2026 року частина українських пенсіонерів отримає додаткові надбавки до виплат, однак для багатьох пенсійна система залишиться без змін. Причина полягає не лише у віці чи статусі людини, а й у складній системі обмежень, критеріїв та механізмів нарахування, через які частина доплат фактично стає недоступною для значної кількості пенсіонерів.

Формально в Україні існує кілька десятків видів пенсійних надбавок: за вік, понаднормовий стаж, стан здоров’я, утримання дітей та статус учасника бойових дій. Проте сама система побудована таким чином, що право на доплату часто залежить від додаткових умов, про які пенсіонери або не знають, або не можуть виконати їх на практиці.

Зверніть увагу! На тлі дефіциту Пенсійного фонду та старіння населення влада дедалі активніше переходить до моделі більш точкової підтримки, де головною метою стає не загальне підвищення пенсій, а адресне стримування найбідніших категорій від різкого падіння доходів.

Таким чином, система надбавок сьогодні більше виконує функцію соціального балансування, ніж реального збільшення пенсійного забезпечення, пояснює Пенсійний фонд.

Хто не отримає вікові надбавки?

Найбільш показовий приклад для розуміння ситуації це вікові доплати. Вони автоматично призначаються після досягнення 70, 75 та 80 років, однак діють лише для тих, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 гривні, уточнює Пенсійний фонд.

Зверніть увагу! У результаті двоє пенсіонерів одного віку можуть опинитися у принципово різних умовах: один отримуватиме надбавку, а інший ні, навіть якщо різниця у розмірі пенсії між ними мінімальна.

Фактично держава використовує механізм "обмеженої адресності", коли доплати концентруються на пенсіонерах із нижчим рівнем доходів. Однак через жорстко встановлені пороги система створює так званий ефект відсікання: перевищення ліміту навіть на кілька гривень може повністю позбавити людину права на надбавку.

Що не так із віковими доплатами?

Ще одна особливість це сама логіка нарахування вікових доплат. Вони не накопичуються між собою, а лише замінюють попередній рівень. Наприклад, після 75 років людина не отримує 300 гривень плюс 456 гривень. Замість цього доплата просто збільшується до нового рівня.

Важливо! Такий механізм дозволяє державі стримувати зростання пенсійних витрат навіть при збільшенні кількості літніх пенсіонерів.

Показовою є і ситуація з надбавками за понаднормовий стаж. Формально держава заохочує тривалішу офіційну роботу, однак реальний розмір бонусу залишається символічним. Через законодавчі обмеження максимальна доплата за один додатковий рік стажу у 2026 році становить лише 25,95 гривні.

У результаті навіть десятки років понаднормової роботи не дають суттєвого приросту до пенсії.

Це демонструє головну суперечність української пенсійної системи: держава декларує залежність пенсії від стажу та внесків, але фактична фінансова мотивація працювати довше залишається доволі слабкою.

Кому потрібно звернутися до ПФУ за надбавкою?